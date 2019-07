Guaratuba e Pontal do Paraná divulgam programação dos Jogos de Aventura e Natureza

Prefeitos do Litoral participaram nesta terça-feira (23), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, do lançamento dos Jogos de Aventura e Natureza, pelo governador Ratinho Junior.

Os jogos vão acontecer em 26 cidades de três regiões do Paraná com disputas e clínicas de esporte para as comunidades locais. No Litoral, o evento acontece nos meses de agosto e de outubro.

A cerimônia de abertura será na rotatória de Matinhos, no dia 10 (sábado), com um show da “Banda que voa”. As prefeituras de Guaratuba e Pontal do Paraná divulgaram a programação nas suas cidades.

Guaratuba

As primeiras provas em Guaratuba serão nos dias 10 e 11 de agosto (sábado e domingo), com o bodyboarding na Praia Brava (Brejatuba).

No sábado (17), no balneário de Caieiras, acontece a corrida de aventura. Com início no sábado e termino no domingo (18) serão realizadas as provas de iatismo, no Iate Clube de Guaratuba.

No dia 18, acontece a prova de montain bike, em uma trilha na localidade rural do Descoberto. Também no dia 18 tem a chegada da prova de jipe, no Centro de Eventos.

Clínicas – Do dia 12 (segunda-feira), até o dia 18 (domingo), em Caieiras, acontecem as clínicas, que são cursos rápidos sobre as modalidades esportivas: rugby, canoa havaiana e stand up padlle.

O slackline terá clínicas entre segunda e sexta (12 a 16) e competição no sábado e no domingo (17 e 18).

Pontal do Paraná

As atividades em Pontal do Paraná iniciam dia 9 de agosto com a modalidade de ciclismo e mountain bike. De 12 a 16 será realizada uma clínica de beach tennis (tênis de praia) em Santa Teresinha. Nos dias 17 e 18 o município receberá uma etapa do Campeonato Paranaense de Handebol de Areia.

No dia 18 pela manhã será realizada uma corrida rústica para as pessoas do município e região sem taxa de inscrição e com distribuição de trezentas camisetas do evento para as primeiras inscrições.

Outras regiões

Depois do Litoral, os Jogos de Aventura e Natureza acontecem na Região dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. De 7 a 15 de setembro, será realizado entre Guaíra e Entre Rios do Oeste. A terceira etapa será de 28 de setembro a 6 de outubro, entre Santa Helena e Foz do Iguaçu.

Depois disso, os Jogos voltam para o Litoral para a quarta fase, de 19 a 27 de outubro. O programa de competições será fechado em dezembro, na região conhecida como Angra Doce, no Norte Pioneiro, de 23 de novembro a 1º de dezembro.

Fotos: Prefeitura de Guaratuba