Uma tartaruga de couro foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (25), na Praia Brava de Guaratuba (Brejatuba).

Na foto, equipe da Prefeitura de Guaratuba utilizou máquina para colocar o corpo na caminhonete do Projeto de Monitoramento de Praias. Os biológos vaõ levar o animal para autopsia no Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

Nesta mesma manhã, um lobo-marinho chegou para descansar em uma praia de Guaratuba.