Navios iranianos deixam Porto de Paranaguá

Os dois navios de bandeira iraniana deixaram o Porto de Paranaguá depois de um impasse criado pelo governo federal e a Petrobras.

O navio Termeh partiu na tarde de sábado (27), com destino ao Porto de Imbituba, em Santa Catarina. O MV Bavand começou a deixar o Porto de Paranaguá por volta das 11h30 deste domingo (28), em direção ao Irã.

Os dois navios ficaram desde o início de junho esperando abastecimento na área do Porto de Paranaguá, que o governo e estatal negavam para supostamente atender as sanções que governo norte-americano impõe ao Irã. O próprio presidente Jair Bolsonaro entrou no caso prometendo solução, mas destacando que “(seu) governo está alinhado, sim, com o governo de Donald Trump”. O Irã é um dos maiores compradores de milho, soja e carne bovina do Brasil.

Os navios foram abastecidos pela Petrobras no sábado, por determinação do Tribunal de Justiça do Paraná que foi confirmada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

De acordo com a Diretoria de Operações da empresa pública Portos do Paraná, “nesses quase 50 dias em que os navios permaneceram fundeados, todo apoio necessário foi dado para as embarcações, tripulantes e agentes envolvidos na operação”.

Nenhum dos dois navios iranianos movimentou carga em Paranaguá. As embarcações apenas fizeram parada técnica de apoio, para abastecimento. O navio Bavand, que foi carregado com 48 mil toneladas de milho, recebeu 1,3 mil toneladas de combustível. O Termeh, que está vazio, recebeu 600 toneladas.

No Porto de Paranaguá apenas uma empresa realiza o abastecimento de navios para a Petrobras. São duas barcaças com capacidade para carregar até 1.450 toneladas de combustível.

O abastecimento de navios pode ser realizado com as embarcações atracadas no cais ou fundeadas. A operação é segura, realizada com barreiras de contenção para evitar que qualquer produto caia no mar.

O trabalho é realizado por sete marinheiros, devidamente qualificados. Com mais de dez anos de experiência nesse tipo de atividade, eles passam por treinamentos e capacitação periódicos.

Em média, a empresa realiza de 50 até 90 abastecimentos de navios por mês. Os abastecimentos são feitos dentro de uma área limite – de mar mais calmo, com menos trânsito de embarcações. Aqui na Baía de Paranaguá, o limite é próximo à Ilha das Cobras.