Roberto Justus assina contrato de R$ 20 milhões para pavimentação

Pavimentação e manutenção de ruas já são as marcas desta segunda metade da gestão do prefeito Roberto Justus. Na quinta-feira (25) o prefeito assinou com a Caixa Econômica Federal um contrato de financiamento de R$ 20 milhões para asfaltar 25 trechos em diversos bairros.

O edital da concorrência pública das obras foi lançado no último dia 17 e as propostas serão entregues no dia 19 de agosto.

No início deste ano, foram concluídos 9 ruas em paver e iniciadas 4 em asfalto. Já está em andamento a licitação para colocação de paver no entorno do Mercado Municipal. Também foram intensificados os serviços de patrolamento e colocação de material nas ruas como bica-corrida e asfalto fresado.

A Prefeitura também começou a pavimentar ruas em parceria com os moradores. No início de julho, a Câmara de Vereadores aprovou a nova legislação do Plano Comunitário de Pavimentação apresentada por Roberto Justus.

Prioridades – O prefeito explica que todas essas ações são resultado do planejamento estratégico. Segundo ele, nos dois primeiros anos, as prioridades da gestão foram educação, saúde, esporte e segurança. Também foi um período de elaboração de projetos, organização das finanças e investimentos na frota própria, com a aquisição de diversas máquinas para fazer a manutenção das ruas.

Dever de casa – Na assinatura do contrato, o prefeito, comentou que a aprovação do financiamento foi uma demonstração da capacidade financeira e da regularidade do município. “Para conseguir este crédito, a administração tem de fazer o dever de casa, ter a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas e todas as certidões negativas”, disse. Roberto Justus também destacou o apoio dos vereadores que, no final de junho, aprovaram a operação de crédito.

Com informações da Prefeitura e do Jornal de Guaratuba