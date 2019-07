A Marinha alerta para a ocorrência de nevoeiros nas proximidades do litoral, entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O aviso de mau tempo vigora entre e a madrugada e o final da manhã de desta terça-feira (3).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o fenômeno é provocado pelos ventos quentes oriundos do continente, associados à temperatura da superfície do mar relativamente mais fria.