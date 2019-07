Nova redução nos casos de dengue no Litoral

Pela terceira semana, o boletim oficial aponta redução dos casos de dengue no Litoral do Paraná, conforme o Correio do Litoral vem salientando. Eram 175 na semana passada e agora são 161 casos.

Matinhos continua com epidemia da doença, mas teve uma redução expressiva: de 139 passou para 124 e agora para 116 casos. Os números do boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) se referem aos casos confirmados no último ano, entre 29 de julho de 2018 e 27 de julho de 2019, atualizados no dia 30, as 14h. Desta forma, a cidade, com população estimada em 32.591 apresenta 340 casos para cada 100.000 habitantes, portanto acima dos 300/100 mil para considerar epidemia.

Também houve redução da dengue em Paranaguá: passou de para 34 casos. Não houve variação em Guaratuba, onde continuam sendo 11 conformações. Já os municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná, que tinham 1 caso cada, zeraram. Morretes continua com nenhum caso de dengue.

Outro indicativo mostrado no boletim da Sesa aponta que o Risco Climático de Dengue , que sempre é alto no Litoral, em função do clima e da umidade, mesmo quando não há muitos casos da doença, agora é baixo. Menor ainda que em municípios da Região Norte e Noroeste. A avaliação é feita pelo Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná (Loboclima/UFPR).

No Paraná casos sobem para 22.946

Por outro lado, no Estado teve ligeiro aumento no número de casos de dengue. Eram 21.374 casos no boletim anterior e agora são 22.946.

Dos 399 municípios, 96 atingem hoje o patamar de epidemia de dengue e 57 estão em alerta.

O Estado registrou neste ciclo de monitoramento 23 óbitos por dengue. Foram 29 casos confirmados de chikungunya e 5 de zika vírus.

Apesar do encerramento do período, os dados do Boletim Semanal Epidemiológico nº 44 estão sujeitos a atualizações em função da finalização de investigação de casos.

Confira o boletim da dengue completo aqui