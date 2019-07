Atleta de Guaratuba conquista bronze em campeonato mundial de jiu-jitsu

O atleta Eduardo Nunes visitou o prefeito Roberto Justus nesta segunda-feira (29) para falar de sua participação no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo que aconteceu entre os dias 25 e 28 de julho, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Eduardo representou Guaratuba e obteve a medalha de bronze na categoria Mater II, meio-pesado. Eduardo também é professor no projeto social “Jiu-Jitsu para a Vida”, que atende crianças entre 6 e 17 anos no bairro Coroados. Eduardo é filho do vereador Gabriel Nunes dos Santos, que o acompanhou na visita ao prefeito.

Atleta amador, Eduardo Nunes elogiou a criação dos programas Bolsa Atleta e Auxílio Atleta pelo prefeito Roberto Justus para incentivar a prática esportiva e a participação de representantes de Guaratuba em disputas fora da cidade.

“No próximo ano, vamos nos esforçar para participar novamente deste Mundial e também para levar outros atletas de Guaratuba”, disse ao Correio do Litoral.

