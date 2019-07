Municípios da Serra do Mar receberão Jogos Internacionais de Natureza

Os prefeitos Roberto Justus (Guaratuba) e Ariad Junior (Guaraqueçaba) participaram, na manhã desta quarta-feira (31), do lançamento pelo vice-governador Darci Piana do projeto dos Jogos Internacionais de Natureza 2020.

Os jogos estão programados para serem realizados entre maio e junho de 2020 em 13 municípios da Serra do Mar, que compreende o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba. As atividades acontecerão nos municípios de Quatro Barras, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Campo Largo, Campina Grande do Sul, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Guaraqueçaba.

Devem participar atletas de mais seis países, além do Brasil: Japão, Itália, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, o evento tem o objetivo de fortalecer o turismo de natureza, as atividades esportivas e valorizar a cultura e a gastronomia locais.

“Assim como os Jogos de Aventura e Natureza, este evento vai fomentar o turismo no Litoral fora da temporada, movimentando os hotéis, pousadas, restaurantes e trazendo mais alternativas de geração de renda à população local”, afirmou Piana.

Roberto Justus foi convidado a falar em nome dos prefeitos e ressaltou a importância do esporte do ponto de vista de um gestor. “Posso testemunhar que depois de dois anos de gestão investindo muito no Esporte, que o Esporte é efetivamente transformador. Ele mexe com a autoestima das famílias, fortalece os vínculos familiares, ele cria um espírito de cidadania e de pertencimento ao Município como nenhuma outra área consegue. Investir no Esporte é investir em Saúde, Educação e Segurança ao mesmo tempo”, disse.

O prefeito também citou a ação do governo: “O governador Ratinho Junior tem implementado um governo de mudança de paradigmas que me deixa muito entusiasmado, porque eu começo a ver que além dessa transformação toda que o Esporte tem feito na nossa cidade, ele também pode ser usado como um indutor do turismo e da geração do emprego e da renda”, comentou.

Guaratuba é uma cidade que tem um potencial turístico, além do potencial da pesca e da agricultura. Se a gente quer, efetivamente, gerar emprego e renda tem de investir na nossa vocação, como o turismo. Tenho certeza que esses Jogos Internacionais, assim como os Jogos de Aventura e Natureza vão gerar muita renda, movimentar muito a nossa economia”, afirmou o prefeito.

Região da Mata Atlântica

O prefeito Roberto Justus também falou dos projetos de desenvolvimento regional e dos investimentos do Estado: “Nós pensamos, talvez pela primeira vez, regionalmente. Com o governador Ratinho e sua equipe, como o secretário Marcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo), passou-se a pensar na região da Mata Atlântica e hoje nós, prefeitos do Litoral e da Serra do Mar, nos vemos abraçados em um projeto maior e assim que nós vamos trazer o desenvolvimento e também usar o esporte como um instrumento de preservação do meio ambiente. Então vamos fazer o uso consciente e sustentável da nossa Mata Atlântica”, declarou.

Programação – Os Jogos Internacionais de Natureza estão sendo organizados pela Unilivre. A programação ainda está sendo elaborada, mas já estão programadas cerca de 20 modalidades, como ciclismo, corrida, balonismo, escalada, skate, surf e pesca esportiva. Além dos esportes ligados à natureza, também estão previstos roteiros de ecoturismo em circuitos municipais, projetos de conservação ambiental, palestras, oficinas, conferências, exposições e feiras.

Com informações da Agência de Notícias do Paraná e Prefeitura de Guaratuba