Instituto Guaju faz campanha para conquistar sócios

O Instituto Guaju, de Guaratuba, realiza uma campanha para conquistar sócios. A organização não governamental foi criada em 2008 e desenvolve diversos projetos sociais e ambientais.

“O termo Guaju significa ‘mutirão’ e, é nisso que acreditamos: a mudança acontece através de ações concretas dentro de um processo”, ressalta o diretor executivo e um dos fundadores do Instituto, o professor Fabiano Cecílio da Silva. “Acredito que todos nós temos seus sonhos e anseios, porém poucos tem a coragem de coloca-los em prática. Aqui no instituto Guaju isso é possível. A essência de todos as ações voltam-se para o tripé: Cultura Local, Sustentabilidade e Envolvimento de Parceiros”.

Ao relacionar os projetos existentes, Fabiano Cecílio afirma que “muitos outros projetos estão em fase de elaboração, porém sempre ficam na expectativa por patrocinadores e voluntários”.

O interessado em se tornar sócio pode acessar o site: www.institutoguaju.org.br ou entrar em contato pelo telefone (41) 99944-6328.

Conheçam alguns dos projetos do Guaju

Monitoramento do Guará: Iniciado em 2008, acompanha o retorno da ave símbolo do município de Guaratuba ao seu ambiente natural. Quinzenalmente as aves são monitoradas quanto a seus hábitos alimentares, de reprodução e de nidificação.

Os pesquisadores Marcos Wasilewski e Fabiano Cecilio foram os primeiros a registrar a ave após 80 anos desaparecida da região. Atualmente, mais de 2.400 aves já foram avistadas de uma só vez alimentando-se na baía de Guaratuba. Desde 2018 o projeto conta com o apoio institucional da Universidade Federal do Paraná e do Conselho da APA. Como prática de Educação Ambiental um livreto sobre a ave está em fase final de elaboração e será distribuído para escolas como incentivo a preservação da espécie.

Amigos do Mar: Surgiu em 2007, como iniciativa de Fabiano Cecílio, filho de pescador que estudava a classe pesqueira artesanal de Caieiras através de um projeto de iniciação científica na Faculdade Isepe. Tem como objetivo contribuir para a formação plena de crianças e adolescentes quanto a valorização da cultural local, o desenvolvimento da cidadania e de práticas sustentáveis. Já atendeu mais de 550 participantes ao longo de 12 anos e hoje atende diretamente 60 participantes de diversos bairros da cidade. As atividades principais acontecem aos sábados das 14h às 16h e as demais atividades complementares ao longo da semana que vão desde aulas de Muay thai, teclado, inglês, escolinha de futsal, informática até reforço escolar.

Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba: Projeto referência enquanto mobilização de voluntários para ações ambientais. Surgido em 2008 e que acontece anualmente, vem contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental da baia de Guaratuba. Só neste último ano foram mobilizados 400 voluntários que retiraram aproximadamente 6 toneladas de resíduos das margens de manguezais e ilhas além de praias.

Biblioteca Digital: Oferece à comunidade acesso gratuito à internet e ao mundo globalizado. Instalada ao lado da Capela N.S Aparecida, em Caieiras, possui uma sala estruturada com 12 computadores, internet e impressoras que ficam à disposição da comunidade durante toda semana. Lá, estão disponíveis ainda, cursos de formação profissional a distância através de uma plataforma do instituto Mundo Melhor, devidamente certificados e homologados. A sala fica aberta das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira. A comunidade pode tirar cópias de documentos e as crianças terem como apoio para trabalhos escolares. Conta ainda com uma sala multiuso com equipamento de projeção e som, para a realização de reunião, aulas de catequese e encontros diversos. Conta com a parceria do Conselho comunitário da Capela N.S Aparecida, Associação de Moradores e Amigos de Caieiras, Instituto Sicoob, Gtba Telecom e Naja Automações.

Fonte e fotos: Instituto Guaju