Suspeitos de assaltos em Guaratuba, Garuva e Itapoá são presos em Joinville

Policiais rodoviários federais, com apoio de informações da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil do Paraná (DFR), prenderam na noite desta quarta-feira (31), na BR-101 em Joinville, três homens suspeitos de realizar assaltos na região. Duas pistolas e diversas munições foram apreendidas.

Os homens estavam em um Ford/Fiesta placas de São Paulo/SP. Durante a abordagem, um passageiro de 19 anos tentou fugir correndo, mas foi alcançado e detido em seguida.

Dentro do veículo, os policiais localizaram duas pistolas, uma da marca Imbel calibre 380 e uma marca Taurus calibre 40, esta última de uso restrito de polícias e forças armadas. Ambas as armas estavam municiadas e prontas para disparo. Dentro de uma mochila e nas roupas de um dos envolvidos, também foram localizadas dezenas de projéteis compatíveis com as duas pistolas.

Em consultas aos sistemas, descobriu-se que havia um mandado de prisão em aberto por roubo em desfavor do outro passageiro, de 23 anos, emitido pela justiça do Paraná.

Nem o motorista, de 40 anos, nem os dois passageiros assumiram a propriedade das armas. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Joinville onde vão responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O passageiro de 19 anos será levado ao sistema carcerário para cumprimento do mandado de prisão.

Segundo a Polícia, os três são suspeitos de cometerem uma série de assaltos a farmácias e estabelecimentos comerciais de Joinville, Garuva, Itapoá, Guaratuba e Curitiba. Eles foram identificados inicialmente como Mauricio José Moreira, Matheus Morini Silveira e Jeferson (sobrenome não informado).