4 atletas e 1 professora de Guaratuba escolhidos no Geração Olímpica

Cinco atletas e uma técnica de Guaratuba foram contempladas no programa Geração Olímpica – Talento Olímpico do Paraná, do governo estadual.

Quatro atletas foram contempladas na categoria formador escolar que é destinada aos alunos que participam dos Jogos Escolares do Paraná. Todas são alunas do Colégio Joaquim da Silva Mafra e treinam no Projeto Vôlei em Rede com a professora de Educação Física Cássia Graciotto Melchioretto, contemplada pelo segundo ano consecutivo na categoria técnico formador escolar.

O quinto atleta é o jovem surfista Lucas Ramon Catapam, que vem despontando em disputas na categoria mirim (sub 16).

Os contemplados:

Do Surf: Lucas Ramon Catapam

Do Vôlei de Praia: Jordana Andrade Massonette (segundo ano contemplada)

Do Voleibol:

– Letícia “Chaveirinho” de Macedo Cordeiro (terceiro ano consecutivo contemplada)

– Taissa Stacoviaki

– Thays Zanella