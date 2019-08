Começa última rodada de audiências municipais do PDS Litoral

Começam na próxima semana a quarta rodada de audiências públicas do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS Litoral). Serão as últimas audiências a discutirem as questões municipais antes da Conferência Regional.

As audiências serão realizadas nos dias 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 de agosto nos sete municípios do litoral paranaense, todas com início às 18h.

Nestas audiências, a população vai conhecer os projetos do PDS_Litoral para sua cidade e eleger a equipe de acompanhamento de implementação do Plano. Confira os documentos produzidos até agora: http://pdslitoral.com/relatorios/

O PDS-Litoral é um projeto financiado com recursos do Banco Mundial, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, e tem como objetivo traçar diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, “respeitando as peculiaridades de cada município e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do plano”.

Até agora foram realizadas 43 reuniões técnicas, 16 oficinas participativas e 21 audiências públicas nos municípios do Litoral, contando com a presença de representantes das três esferas da administração pública (federal, estadual, municipal), de instituições não governamentais, academia, comunidades tradicionais, associações e cooperativas, conselhos de classe, Ministério Público, Legislativo e da população.

Confira o calendário:

05/08/2019 – Antonina

Centro Estadual de Educação Prof. Dr. Brasílio Machado

Rua Conselheiro Alves de Araújo, nº 12 – Centro

06/08/2019 – Morretes

Salão da Paróquia Nossa Senhora do Porto.

Rua Coronel Modesto, s/n – Centro

07/08/2019 – Guaratuba

Câmara dos Vereadores

Rua Coronel Carlos Mafra, 494 – Centro

08/08/2019 – Matinhos

Auditório da UFPR

Rua jaguariaíva, 512, Caiobá

09/08/2019 – Pontal do Paraná

Mini Auditório Primavera

Rua Tom Jobim, 308 – Balneário Primavera

12/08/2019 – Guaraqueçaba

Espaço Marista

Rua Ferreira Lopes, s/n – Centro

13/08/2019 – Paranaguá

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR

Rua Quinze de Novembro, 575 – Centro Histórico

Com informações do PDS Litoral e ANPr