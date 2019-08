Novo boletim “zera” dengue em Matinhos e Guaratuba

A nova metodologia adotada pela Secretaria de Estado da Saúde “zerou” a incidência de dengue em duas cidades do Litoral.

Há duas semanas, o boletim oficial apontava que Matinhos tinha 116 casos, Paranaguá, 34, e Guaratuba, 11. Os resultados representam as ocorrências de 12 meses, entre julho de 2018 e julho de 2019.

Depois de uma semana sem divulgar o relatório, Paranaguá tem 11 casos confirmados e as duas cidades nenhum. A Sesa explica que, a partir de agora, o boletim anual vai mostrar os casos entre 28 de julho de 2019 e o julho de 2020.

O Correio do Litoral já vinha demonstrando há cerca de um mês que o número oficial de casos de dengue estava diminuindo.

Encerrado no último dia 30, com a divulgação do boletim nº 44, em todo o Paraná o período entre julho de 2018 e julho de 2019 registrou 22.946 casos confirmados de dengue, com 23 óbitos.

O Informe Técnico da primeira semana do novo período epidemiológico, publicado nesta terça-feira (13), apresenta 583 notificações, 43 casos confirmados, distribuídos em 13 municípios. O boletim compreende a semana de 28 de julho a 10 de agosto de 2019.

Os municípios com maior incidência são Uraí, com 44,03 casos por 100 mil habitantes, Bandeirantes, com 19,03 casos e Amaporã, com 16,18 casos por 100 mil habitantes. O cálculo de incidência tem como base os dados populacionais do IBGE pesquisados para o TCU em 2018.

Em relação ao controle vetorial, que detecta a presença do mosquito transmissor nos domicílios, o Informe da Sesa confirma que 329 municípios apresentam disseminação e manutenção de focos e são considerados infestados.

Confira o boletim da dengue