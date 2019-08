Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFPR

Iniciou nesta segunda-feira (12) o período de inscrições do Vestibular 2019/2020 UFPR. O link para acessar o formulário está disponível na página do Núcleo de Concursos da UFPR. Fique atento, o formulário ficará disponível apenas até às 17h do dia 10 de setembro, quando encerram as inscrições.

O núcleo também divulgou o link para que pessoas que necessitem de atendimento especial ou que desejam concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência possam anexar os documentos de acordo com as regras do edital. Basta acessar aqui.

Foram divulgadas também, nesta segunda, as partituras para a prova prática de música, confira aqui.

O processo seletivo deste ano vai selecionar 5661 estudantes em 217 opções de turmas. Lembre-se de ler com cuidado todas as regras do edital para não ter problemas ao realizar a inscrição e acompanhe as datas para todos os procedimentos necessários – veja o cronograma abaixo.

Confira aqui todas as notícias sobre o Vestibular UFPR 2019/2020 e leia também a matéria sobre o lançamento do edital do processo seletivo.

Confira o cronograma completo do Vestibular 2019/2020:

As informações contidas nesta matéria não substituem àquelas divulgadas no edital e em materiais complementares divulgados pelo Núcleo de Concursos da UFPR, quaisquer divergências prevalecem àquelas contidas na documentação oficial.