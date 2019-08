Previsão de ressaca a partir da noite deste domingo

A Marinha divulgou agora à tarde a previsão de ressaca com ondas de 2,5 metros entre Laguna (SC) e Paranaguá (PR), entre a noite deste domingo e a tarde de segunda-feira (19).

O Serviço Meteorológico Marinhos também prevê ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, entre 3 e 3,5 metros, ao largo do litoral entre Laguna e Paranaguá (PR), entre a noite de domingo e a tarde de segunda.

Também estão previstos ventos de direção Sudoeste a Sudeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), no litoral dos estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna (SC), Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo (RJ), entre o domingo a manhã de segunda-feira.