Guaratuba convoca audiência pública sobre Orçamento 2020

Nesta quinta-feira (22) será realizada a audiência pública para apresentação e discussão da proposta de projeto para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Guaratuba para 2020. O documento serve de base para o Orçamento.

No dia 24 de outubro será realizada a audiência sobre a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), o Orçamento propriamente dito.

As duas audiências acontecem no auditório da Prefeitura, na rua Dr. João Cândido, 380, com início às 18h.

Após cada uma das reuniões, o Poder Executivo encaminhará um projeto de lei à Câmara Municipal para ser aprovado pelos vereadores. O prefeito tem até o dia 30 de agosto para enviar o projeto de LDO à Câmara. O prazo para envio do projeto de lei é o dia 30 de outubro.