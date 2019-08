Cursos do Litoral estão na feira da UFPR em Curitiba

A 17ª “UFPR: Cursos e Profissões” abre as portas para apresentar os cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal do Paraná e atividades relacionadas ao ensino.

A abertura do evento acontece nesta quinta-feira (22), às 8h30, com a presença da vice-reitora Graciela Inês Bolzón de Muniz. A programação segue até as 16h de domingo (25) no complexo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba.

Nos dois primeiros dias (22 e 23), a visitação será aberta a escolas que realizaram agendamento prévio. No sábado e no domingo (24 e 25), a feira recebe toda a comunidade, sem necessidade de credenciamento.

O evento é gratuito e auxilia estudantes do ensino médio na escolha da carreira profissional. Além da visita de estudantes de vários estados, a programação também é aberta a familiares, professores, profissionais de educação e o público interessado em conhecer mais sobre a UFPR.

Programação

Os visitantes da UFPR: Cursos e Profissões terão a oportunidade de conhecer os cursos de graduação oferecidos pela universidade em Curitiba, no Setor Litoral (Matinhos) e no Campus Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar). Haverá ainda a apresentação de projetos, serviços, pró-reitorias e parceiros.

Acadêmicos e professores da universidade estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre os cursos, período de formação, atividades e mercado de trabalho. No estande do Núcleo de Concursos, os estudantes poderão realizar inscrições para o Vestibular 2019/2020.A Feira de Cursos e Profissões também oferece palestras sobre os cursos, ministradas por professores e autoridades da área.

A programação completa está disponível no site do evento.

Manutenção do evento

Diante do atual cenário orçamentário, a UFPR informa que tem contado com a colaboração de diversos parceiros externos para manter seu calendário de eventos institucionais do segundo semestre de 2019.

“Enxugar programações, encurtar a duração dos eventos e recorrer ao patrocínio de instituições e ao apoio da comunidade são medidas que tornaram viável a preservação desses compromissos”, explica a UFPR.

Após passar por alguns ajustes, em 2019 o orçamento da “UFPR: Cursos e Profissões” foi reduzido pela metade. Com isso, a área de estandes diminuiu 30%. Houve ainda corte expressivo no material de divulgação, como camisetas e folders.

A feira é considerada o maior evento da UFPR e contribui para redução dos índices de evasão, já que os estudantes têm a oportunidade de conhecer os cursos e esclarecer dúvidas antes da escolha da graduação.

22 e 23 de agosto (quinta e sexta) – reservado para escolas agendadas

Horário: das 9h às 18h

24 de agosto (sábado) – aberto à comunidade

Horário: das 9h às 18h

25 de agosto (domingo) – aberto à comunidade

Horário: das 9h às 16h

Endereço: Complexo da UFPR – Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4015 – Jardim Primavera, Piraquara