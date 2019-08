Júri de Guaratuba condena homem a 23 anos por feminicídio

O Tribunal do Júri de Guaratuba condenou nesta quinta-feira (22), um homem que matou a companheira a facadas em 29 de junho de 2017.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, o réu atacou a vítima – então com 16 anos de idade – durante uma discussão. Na ocasião, ela estava com a filha do casal, de quatro meses, no colo.

Acolhendo integralmente as teses do Ministério Público, o Conselho de Sentença reconheceu as quatro qualificadoras apontadas: feminicídio, motivo fútil, meio cruel e meio que impossibilitou a defesa da vítima, sendo o crime também agravado pela reincidência (na época dos fatos, o réu já havia sido condenado por tráfico de drogas).

A pena atribuída ao réu, que está preso desde a época do crime e não poderá recorrer em liberdade, foi de 23 anos e 4 meses de reclusão.

