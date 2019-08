Guaratuba terá curso para certificação da banana voltado a agrônomos

A Prefeitura de Guaratuba viabilizou a realização de um curso que vai habilitar engenheiros agrônomos a emitirem certificação fitossanitária para comercialização da banana. De acordo com os organizadores, o curso poderá atrair profissionais de outras cidades do Paraná e de outros estados.

O 77º Curso de Certificação Fitossanitária de Origem e Consolidada – Banana e Uva é promovido pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro, no auditório da Prefeitura que fica na rua José Nicolau Abagge, 1330, no antigo Fórum.

O curso é feito em parceria com diversos órgãos: Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Secretaria da Administração e da Previdência – Escola de Gestão do Paraná e Prefeitura de Guaratuba.

O objetivo é habilitar engenheiros agrônomos para a Certificação Fitossanitária de Origem e Consolidada de Vegetais (banana e uva), potenciais hospedeiros das pragas quarentenárias presentes (PQP) Mycosphaerella fijiensis, Ralstonia solanacearum raça 2 e Xanthomonas campestris pv. viticola, previstas na IN SDA/Mapa nº 38/2018, além da praga Opogona sacchari, a qual é objeto de certificação fitossanitária de frutos de banana destinados à exportação, conforme procedimentos estabelecidos na IN Mapa nº 28/2009. O valor do curso é de R$ 416,00.

77º Curso de Certificação Fitossanitária de Origem e Consolidada

Datas: 25 e 26 de setembro de 2019, das 8h às 18h

Local: Auditório da Prefeitura de Guaratuba (antigo Fórum)

Rua José Nicolau Abagge, 1330 – Cohapar – Guaratuba

Público: O curso é exclusivo para engenheiros agrônomos com registro regular no Crea.

Investimento: O investimento é de R$ 416,00 (4 Unidades Padrão Fiscal do Paraná – UPF/PR).

Para mais informações e inscrição, acesse o site: https://bit.ly/2KYO54l

Ou na Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura (41) 3472-8731