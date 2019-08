PM prende quadrilha que veio roubar em Guaratuba

Cinco homens foram presos na madrugada desta terça-feira (27) depois de tentarem arrombar uma relojoaria no Centro de Guaratuba.

Por volta das 3h, câmeras da Secretaria Municipal de Segurança Pública flagraram dois homens tentando quebrar a vitrine da relojoaria Pingo de Ouro, na avenida. 29 de Abril. A Polícia Militar foi avisada e antes que os policiais chegassem ao local os dois fugiram sem conseguir arrombar a loja, que tem o vidro blindado.

Os policiais fizeram buscas e abordagens pelo Centro até que encontraram três suspeitos em um Peugeot, com placas de Joinville (SC). No porta malas do veículo foi encontrada uma mochila de cor azul, “a mesma que apareceu nas imagens das câmeras de segurança da Prefeitura”, segundo a PM.

“Os suspeitos, moradores de Fazenda Rio Grande e Curitiba, confessaram que viajaram até o Município de Guaratuba com o intuito de furtar a relojoaria”, informou a polícia. “Além disso, entregaram o paradeiro de mais dois criminosos, exatamente os que aparecem nas imagens, tentando arrombar a loja”, completa.

Os dois últimos suspeitos foram encontrados no final da avenida Guarani, no bairro Piçarras. Segundo a PM, eles estavam esperando ois comparsas do Peugeot para fugirem. Com eles foi encontrado o martelo que teria sido usado para arrombar a relojoaria. Os cinco suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.

No celular de um dos presos, Cleiton Ricardo Figueroa, havia conversas do grupo da Região Metropolitana com os de Guaratuba sobre o furto à joalheria. Os nome dos outros presos: Anselmo Tadaeski, Willian Matos da Costa, Carlos Alberto dos Santos Pereira e Vagner Batista Vieira.