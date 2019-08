Aluna de escola rural de Guaratuba vence Prêmio MPT com poesia

“Exploração infantil, nunca mais!” é o título da poesia da aluna Thainara Teixeira do Vale, da Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda, da localidade do Cubatão, em Guaratuba, que ficou em 1º lugar na etapa estadual do prêmio MPT na Escola.

A Escola Municipal será premiada pelo 1º lugar na categoria poesia no concurso promovido pelo Ministério Público do Trabalho.

Além da poesia da estudante de 10 anos, do 4º ano A, a escola também estava concorrendo com o curta-metragem “O Lado Oculto da Infância”, do 5º ano A; com dois contos das alunas Alessandra Spézia Devegili, do 4º ano A e Roberta Cristina Bonette, do 5º ano A, e também com a poesia de Vitor Bruno Leite, do 5º ano A.

Em 2018, a escola do Cubatão obteve o 2º lugar nacional na categoria peça teatral. Na ocasião, os alunos participantes ganharam tablets como premiação.

Neste ano, alunos do 4º e 5º anos de escolas municipais participaram do prêmio, inscrevendo trabalhos em cinco categorias: conto, poesia, música, desenho e curta-metragem. Os trabalhos abordaram o tema trabalho infantil, destacando um ou mais de seus aspectos (causas, consequências, políticas públicas e ações de prevenção). A produção e a apresentação dos trabalhos foram realizadas pelos alunos e a participação dos educadores se limitou às atividades de apoio, orientação e acompanhamento.

Os trabalhos que obtiverem 1º lugar na etapa estadual serão inscritos na etapa nacional do prêmio. A cerimônia de premiação será realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), no dia 8 de outubro.

Exploração infantil, nunca mais!

Andando de rua em rua

Vejo algo diferente

Uma criança no sinaleiro

Entre os carros lá na frente!

A janela se abre

Baixinho ela murmura.

-Quer comprar umas balas?

Um pacote ela segura

Aos poucos, o sinaleiro fecha

Em silêncio se afasta

O que será dessa criança?

Que tipo de vida passa…

Não tem expectativa

Mas tem esperança

Que um dia isso mude

Ela volte a ser criança.

Sua infância vai passando

Ela tem que trabalhar

Seus pais necessitam

Precisa ajudar.

Com esse pensamento

A criança vai seguindo

Batendo de carro em carro

A ajuda vai pedindo.

É triste a realidade

Mas acontece no Brasil

Por isso temos que acabar

Com a exploração infantil.

O futuro do Brasil

Está nas mãos de uma criança

Garantindo os seus direitos

Dando a ela a esperança.

Números – Em 2019, o projeto MPT na Escola contou com a participação de 91.701 alunos de 746 escolas de 53 municípios do Paraná. Deste total, 79.014 alunos de 716 escolas participaram do prêmio, que envolveu 3199 educadores.

O valor total do prêmio é R$ 150 mil, sendo: R$ 15 mil para o melhor trabalho de cada categoria; R$ 10 mil para o 2º; e R$ 5 mil para o 3º. O dinheiro deve ser, necessariamente, investido na revitalização da escola, conforme estabelecido no edital. A divulgação da classificação dos trabalhos selecionados (1º, 2º e 3º lugares) será feita apenas no dia da realização do evento de premiação.