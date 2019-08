Alunos das escolas púbicas de Guaratuba aprendem sobre reciclagem

Como parte do cronograma da 1° Gincana Ecológica, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba está promovendo palestras educativas nas escolas do município.

As palestras têm como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância de coletar, separar e destinar os resíduos recicláveis.

Na terça-feira (27), os alunos da Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda, da localidade do Cubatão, receberam a equipe do Meio Ambiente e mostraram bastante interesse, sendo participativos sobre as pequenas atitudes diárias para a preservação do meio ambiente. As próximas rodas de conversa sobre reciclagem já estão programadas para acontecer no dia 3 de setembro, na Escola Municipal Juraci Luiza Pereira Côrrea, no bairro Coroados, e no dia 9, na Escola Municipal Olga Silveira, no Cohapar.

Realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, a gincana começou no dia 19 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. Além da conscientização, as crianças são estimuladas a coletarem garrafas pet, material que será destinado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Acamares Pôr do Sol.

Estão participando todas as escolas municipais. A premiação e divulgação do resultado da gincana ocorrerá no dia 20 de setembro.