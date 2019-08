Civil e Militar prendem traficantes no bairro Piçarras

Publicação Legal

O Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que MAIK WILLIAM CAMPOS DE MORAIS, CI nº 10.025.238-4/SESP-PR, CPF nº 081.651.539-51, brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, residente e domiciliado na Rua Itacolomi, nº 2.568, Pato Branco-PR, é devedor dos encargos vencidos e não pagos do contrato de compra e venda, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 14/12/2017, registrado sob nº R-3-9.456, na matrícula nº 9.456 deste Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, referente ao imóvel situado na Rua Dona Maria Julia, nº 610, em Pontal do Paraná-PR, o valor do encargo, posicionado em 20/08/2019 corresponde a R$ 28.499,22, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo deste edital. E como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-lo pessoalmente, intimo-o pelo presente a comparecer a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rodovia PR 412, nº 6.675, sala 4, Balneário Leblon, Pontal do Paraná-PR, onde deverá efetuar a purga do débito acima descriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados do 3ª dia da publicação do presente edital. Fica cientificado o mesmo de que o não pagamento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – SERVOPA ADMININSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – nos termos do artigo 26, §7º da Lei 9.514/97.

Pontal do Paraná, 27 de agosto de 2019.