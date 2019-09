UFPR Litoral e CEM lançam curso destinado a educadores

Nesta sexta-feira (6), às 10h, acontecerá a aula inaugural do novo curso de especialização e extensão da Universidade Federal do Paraná (UFPR): Educação Ambiental Marinho-Costeira.

Fruto de parceria entre o Setor Litoral, de Matihos, e o Centro de Estudos do Mar (CEM), de Pontal do Paraná, o curso consiste em formação continuada e atenderá professores, pedagogos e diretores de dez escolas estaduais do campo localizadas nas ilhas do litoral paranaense. Membros da comunidade com residência fixa nas regiões das escolas atendidas também poderão participar.

O curso foi planejado a partir dos resultados do projeto “Saberes e Fazeres do Mar”, que visa contribuir com os desafios da organização curricular por área do conhecimento; com o desenvolvimento de metodologias que considerem a valorização dos saberes e fazeres do mar; e com o aprofundamento de assuntos específicos que tratam das realidades socioambientais locais das ilhas do litoral do estado.

O curso foi construído em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, com o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá e com as comunidades escolares das ilhas do litoral do Paraná e conta com uma equipe interdisciplinar composta por um grupo de 20 docentes, técnicos e bolsistas da UFPR. Também é considerado produto técnico resultado do projeto de pesquisa “Vulnerabilidades e Respostas das Populações Locais às Ameaças Socioeconômicas e Naturais na Baía de Paranaguá” (MADECEP).

Os certificados serão concedidos pela UFPR nas modalidades de Extensão (179h) para quem não possui graduação; e Especialização (360h) para os graduados. A formação terá caráter semipresencial, em modelo de alternância e itinerância.

A aula inaugural será realizada nesta sexta-feira (6) Instituto Superior do Litoral do Paraná – Isulpar – Rua João Eugênio, 534 – Costeira – Paranaguá/PR.

Fonte: UFPR