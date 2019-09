Bombeiros abrem inscrições para guarda-vidas civil

O Corpo de Bombeiros do Paraná realiza um curso de Guarda-vidas Civil para interessados em atuar como voluntários na Operação Verão. Durante o estágio supervisionado, os alunos receberão ajuda de custo no valor de R$ 72,00 para cada dia de efetivo serviço.

Serão 90 vagas para todo o Litoral, nos seguintes locais de treinamento:

Paranaguá/Ilha do Mel – 20 vagas

Pontal do Paraná – 25 vagas

Matinhos – 25 vagas

Guaratuba – 20 vagas

O concurso é aberto para homens e mulheres. O candidato precisa ter entre 18 e 35 anos e estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. Para se inscrever, o interessado deverá ainda estar em boas condições de saúde, para enfrentar alguns testes físicos, como: corrida de 12 minutos, barra fixa ou isométrica, shuttle run, natação e mergulho.

Início do Curso: 11 nov. 19

Término da Etapa de Instrução: 29 nov. 19

Início do Estágio Supervisionado: 20 dez. 19

Encerramento do Curso: 1º mar. 2020

As inscrições vão até o dia 31 de outubro.

Para informações e inscrições acesse o link:

https://inscricaogvc.000webhostapp.com/