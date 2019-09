A Marinha alerta para nevoeiro até o final da manhã desta 2ª feira

A Marinha acaba de divulgar alerta de nevoeiro na extensa faixa de do litoral, entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna (SC), Paraná e São Paulo, ao sul do Guarujá (SP).

O aviso de mau tempo distribuído às 19h30 informa que a ocorrência deverá ocorrer entre a a madrugada e o final da manhã desta segunda-feira (9). Um nevoeiro, no entanto, já pôde ser verificado em diversos pontos do litoral, com na orla central de Guaratba, já no final da tarde deste domingo (8).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) o fenômeno é consequência da alta umidade relativa do ar, aliado à temperatura da superfície do mar relativamente mais fria.

O CHM também informa que a intensificação dos ventos ocasionados pelo posicionamento de um sistema de alta pressão em alto-mar poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 61 km/h (33 nós) entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e Espírito Santo, ao sul de Vitória (ES), entre o dia 10 pela manhã e o dia 11 à noite.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná / Assessoria de Comunicação Social da Diretoria de Hidrografia e Navegação