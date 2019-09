Guaratuba discute revisão do contrato da iluminação pública

A Prefeitura realiza, neste sábado (14), uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar da revisão do contrato da iluminação. A reunião está marcada para começar às 9h.

Em julho, o prefeito Roberto Justus decidiu multar a concessionária Tecnolamp / Guaraluz e deu um prazo de 12 meses para a empresa terminar a troca de todas as lâmpadas da iluminação pública da cidade por LED. Para chegar a 100% da troca de lâmpadas convencionais por LED, a Tecnolamp terá de seguir o seguinte cronograma: 33% em 120 dias; 67% em 240 dias; e 100% em 365 dias.

O prefeito também exigiu que a concessionária aumente o número de pontos de iluminação pública na ordem de 2% ao ano. A revisão do contrato deverá garantir todas estas exigências.

“Desde 2016, há um contrato vigente entre o Município e a empresa Guaraluz, uma parceria público privada (PPP), para a troca de 100 % do parque. Entretanto, a execução do contrato vem passando por algumas dificuldades, o que gerou uma tomada de atitude pelo Poder Executivo Municipal”, explica a Prefeitura no site oficial.

“Para deixar a população ao par dessas medidas e para que haja prestação de contas pela Empresa quanto aos serviços prestados, os objetivos conquistados e o as providências para o devido cumprimento contratual, bem como para que a população dê sua opinião acerca de tema é que será realizada a audiência pública”, informa o site.

Fonte: Jornal de Guaratuba e Prefeitura Municipal