Ilha do Mel tem etapa do Brasileiro de Surf

Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) realiza neste final de semana, na Ilha do Mel, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Surf. As provas serão no sábado (14) e domingo (15), na Praia de Fora.

O Eco Ilha Pro Surf 2019 será uma disputa nível 4 A – a segunda maior pontuação da etapa do Brasileiro de Surf.

A competição será supervisionada pela Associação Brasileira de Surf (Abrasp) e pela Federação de Surf do Paraná (FPS), e garantirá 3 mil pontos no ranking nacional para o campeão. Serão distribuídos prêmios de R$ 30 mil em dinheiro, “a maior da história do surf na categoria masculino, no Paraná”, segundo os organizadores.

Mutirão de limpeza – Durante o evento, será realizado mutirão de limpeza na Praia de Fora e separação dos materiais recicláveis. Simultaneamente à ação ambiental o público poderá participar de aula de yoga e das atividades da equipe do Serviço Social do Comércio (Ses-PR), como medição da pressão arterial e exames de glicemia.

Com informações da ANPr