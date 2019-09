Guaratuba coíbe caça e pesca no Parque da Lagoa do Parado

Fonte e fotos: Secretaria Municipal do Meio Ambiente / Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realizou, na manhã desta quarta-feira (11), uma ação no Parque Municipal da Lagoa do Parado. O local é uma unidade de conservação de proteção integral e fica aaproximadamente duas horas de barco do centro da cidade, baía acima.

Durante a fiscalização realizada pelo analista ambiental Anderson Marlon Grasel e pelo supervisor de serviços Renato Borba Carneiro Júnior, ambos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foram apreendidos petrechos de pesca predatória. Também foram inutilizados alguns acampamentos que servem de abrigo para pessoas pescar e caçar.

A equipe abordou duas pessoas, que foram orientadas sobre a proibição da caça e pesca em toda a área do parque, enquadradas como crime ambiental. A Secretaria do Meio Ambiente informou que são realizadas ações de fiscalização rotineiramente no local.