Pontal tem mutirão para lembrar Dia Mundial de Limpeza de Praias

A Associação MarBrasil promove no dia 21 (sábado) um mutirão para recolher lixo na orla de Pontal do Paraná. A sexta-feira, 20 de setembro, é o Dia Mundial de Limpeza de Praias.

A ação começa às 9h, com a saída na praia em frente ao calçadão principal do balneário Ipanema e deve terminar ao meio-dia. Antes de iniciar a atividade, a equipe da MarBrasil falará sobre a importância da conservação das praias e oceanos.

Para a atividade recomenda-se usar roupas leves, boné ou chapéu, calçado fechado e protetor solar. O mutirão conta com apoio da ONG Parceiros do Mar, da Prefeitura do Município e Sanepar. É aberto a todos. Haverá entrega de certificado aos participantes.