Baleia morta é enterrada na praia em Matinhos

A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias foi conferir a baleia que apareceu morta, na yarde de sábado (14) no balneário de Currais, em Matinhos, e informou que se tratava de uma jubarte juvenil macho.

Os técnicos e veterinários do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC), constatou que era uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) macho, juvenil com comprimento de aproximadamente 8 metros. “Foram coletadas amostras para análise a fim de avaliar a potencial causa da morte, pois devido ao seu avançado estado de decomposição não foi possível coletar informações suficientes para diagnóstico no local”, informa a equipe.

Após as coletas de amostras, o animal foi enterrado pela Prefeitura de Matinhos. Essa espécie de mamífero marinho ocorre sazonalmente na costa brasileira, porém possui uma maior concentração na região de Abrolhos, na Bahia, onde segundo registros sua população vem aumentando. A população que vem ao Brasil anualmente para reproduzir se alimenta na região da Antártica.

As ações de resgate e atendimento à fauna fazem parte do PMP-BS, assim, caso registrem mamíferos, tartarugas e aves marinhas encalhados no Paraná, por favor, avisem a equipe do projeto ou diretamente ao Centro de Estudos do Mar pelo telefone 0800 642 3341 ou pelo (41) 3511-8671.