Filhote de baleia aparece morto em Matinhos

Uma baleia pareceu morta nesta tarde de sábado (14), na praia de Currais, em Matinhos. Trata-se de um filhote com aproximadamente 3 metros de comprimento.

A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias do Centro de Estudos do Mar foi informada e o local foi isolado.

As fotos que circulam nas redes sociais (de autoria ainda não identificada) mostram o momento em que o corpo do animal é trazido pelas ondas até a areia.

Se souber o autor das fotos ou tiver mais informações, faça um comentário nesta matéria ou entre em contato pelo formulário: https://www.correiodolitoral.com/contato/