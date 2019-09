Passagem do comando da PM de Guaratuba será nesta quinta

O major Luciano José Ribeiro Romão transmite oficialmente nesta quinta-feira (19) o comando da 3ª Companhia da PM, de Guaratuba, para o capitão Anderson Luis Aparecido.

A solenidade será na Câmara Municipal, com início as 19h. Na mesma ocasião, o recém-promovido major Romão, receberá uma homenagem dos vereadores pelo tempo em que ficou a frente da PM de Guaratuba, uma “moção de aplausos” aprovada por unanimidade. Durante o aproximadamente um ano de criação da Companhia houve uma grande redução dos índices de criminalidade na cidade, principalmente de homicídios relacionados ao tráfico de drogas

Capitão Aparecido já atua extraoficialmente no comando da PM de Guaratuba. Major Romão ocupa o cargo de subcomandante do 9º Batalhão da PM do Paraná, com sede em Paranaguá e abrangência em todo o Litoral.