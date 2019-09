Estudantes recolhem 112 mil garrafas que vão para associação de catadores

A Gincana Ecológica promovida pela Prefeitura de Guaratuba arrecadou 112.325 garrafas plásticas. Todo material será encaminhado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Acamares Pôr do Sol.

A escola que mais arrecadou garrafas pet por aluno foi a Escola Municipal Adolpho Vercesi (596 alunos). A escola arrecadou no total de 34.504 garrafas, 57,89 garrafas por aluno.

Em 2° Lugar com arrecadação total de 14.960 garrafas e de 34,87 garrafas por aluno, a Escola Municipal Dr. de Plácido e Silva (429 alunos).

Em 3° lugar, arrecadação total de 23.065 e 31,99 garrafas por aluno, a Escola Municipal Heinz Wittitz (721 alunos).

O número total de garrafas foi dividido pelo número total de alunos para não prejudicar as escolas que possuem menos alunos, como consta no regulamento entregue às escolas no início da gincana.

Além da coleta de garrafas plásticas, aconteceram palestras educativas e rodas de conversa com o objetivo de conscientizar as crianças sobre a importância de coletar, separar e destinar os materiais recicláveis.

Todas as escolas municipais participaram da gincana. A premiação ocorrerá nas escolas na segunda-feira (23).

Fonte: Prefeitura de Guaratuba