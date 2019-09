Ação quer proteger restinga na Praia Brava de Guaratuba

Um mutirão está sendo organizado para proteger uma nova área de restinga na Praia Brava de Guaratuba. O trecho é um dos mais preservados das praias do Paraná, principalmente por ações da Associação de Surf de Guaratuba (ASG).

Há mais de 15 anos, os surfistas têm cuidado do trecho do balneário Brejatuba entre o Morro do Cristo e a chamada Praia dos Paraguaios. Eles cercaram a região de restinga com troncos de madeira e cordas e delimitaram os acessos à praia. O resultado foi a recuperação da vegetação de restinga que estava desaparecendo.

No próximo dia 5 de outubro, um sábado, um grupo de voluntários fará uma proteção de um trecho de aproximadamente 2 quilômetros ao sul da Praias dos Paraguaios, continuando o trabalho da ASG. O evento está sendo organizado pelo estudante de Gestão de Turismo da UFPR Litoral Felipe Lazoski, com apoio do professor Marcos Gernet. A ação faz parte do curso RenovaBR Cidades que o estudante está fazendo.

Será feita a coleta de lixo, a proteção da restinga com o plantio vegetação nos limites da área e colocadas placas de conscientização e de interpretação ambiental.

Serão organizadas três equipes: uma para o plantio da vegetação nos limites da área para proteção, uma para a limpeza da restinga da praia e uma para colocação das placas ao longo da área escolhida. As equipes não serão fixas e os voluntários poderão participar de todas as atividades. Começará no período da manhã e tem previsão de encerramento próximo ao meio dia.

Todos os materiais e serviços serão custeados com doações de empresas e moradores da cidade, organizados por Felipe Lazoski e com prestação de contas na semana posterior da execução do projeto.

As pessoas podem ajudar com doação de espécies para o plantio, doação de tinta e madeira para confecção das placas, material como luvas, sacos de lixo e material para o plantio, dinheiro para aquisição das demais placas ou compartilhando a ação com amigos e nas redes sociais e principalmente participando das ações no dia.

Felipe explica: “A restinga da praia tem um papel fundamental no nosso município: além de ser um rico ambiente com fauna e flora própria e variada, tem grande importância para proteção de áreas próximas a praia. A restinga protege quando a maré sobe e evita que avance sobre as casas, a restinga segura uma grande parcela da areia da praia levada pelos ventos, forma as dunas e impede a erosão das nossas praias. A restinga é um ecossistema costeiro que faz parte do Bioma da Mata Atlântica, abrigando até mesmo espécies ameaçadas de extinção”.

O Projeto conta com o apoio da Associação de Surf de Guaratuba (ASG), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), OEstuário.org., Adetur Litoral, Promove Litoral e UFPR Litoral. O Correio do Litoral também apoia o evento.

Para mais informações e doações: Felipe Lazoski (41)99867-6647 – felipe.lazoski@gmail.com