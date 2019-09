PM alerta para notas falsas no comércio de Guaratuba

Um homem foi preso agora há pouco – por volta do meio-dia desta segunda-feira (23) – com notas falsas de R$ 50,00 em Guaratuba.

De acordo com uma fonte da Polícia Militar, o suspeito preso disse que, neste momento, há mais duas pessoas tentando passar notas falsas do mesmo valor no comércio da cidade. Segundo a descrição que fez, são dois homens jovens, um deles vestindo blusa azul e o outro, vermelha.

O preso foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, em Paranaguá. A Polícia solicita que quem tiver informações os informe pelo telefone 190.

Confira os detalhes para verificar se uma nota é autêntica ou falsificada: Banco Central do Brasil