Prefeitura de Matinhos contrata médicos e profissionais de saúde

A Prefeitura de Matinhos publicou o edital de abertura de um processo seletivo para contratar 32 cargos na área de saúde em funções de níveis médio, técnico e superior.

As vagas são para cargos de Médico clínico geral (1), médico ortopedista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), médico clínico geral plantonista (1), médico pediatra plantonista (2), enfermeiro (9) e técnico em enfermagem (16). Os rendimentos variam de R$ 1.388,53 a R$ 11.607,84, mais benefícios de gratificação especial por assiduidade de R$ 100,00, auxílio-alimentação de R$ 222,42 e insalubridade que está condicionada ao laudo Técnico do Médico Perito ou Engenheiro.

O contrato terá prazo máximo de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 23 de setembro e 12 de outubro no site www.matinhos.pr.gov.br. As inscrições são gratuitas.

A homologação das inscrições será divulgada a partir do dia 14 de outubro de 2019 no Diário Oficial Eletrônico do Município, no site Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná.

O processo seletivo simplificado terá apenas uma fase, avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. O resultado da classificação final será divulgado a partir do dia 21 de outubro no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no site www.matinhos.pr.gov.br e em edital próprio, afixado no mural da sede da Prefeitura Municipal de Matinhos e da Secretaria Municipal de Saúde.

O processo de seleção simplificada tem validade de até doze meses, podendo ser prorrogado por mais 12.

Confira o edital

Fonte: Ache Concursos