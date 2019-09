Prefeitura de Guaratuba realiza processos seletivos com 153 vagas

A Prefeitura de Guaratuba realiza três processos seletivos simplificados (PSS) para preencher 153 cargos de técnicos de segurança, professores, nutricionista e intérprete Libras.

São 12 vagas para técnico em segurança e monitoramento, com salário-base de R$ 2.094,75, acrescido de 30% adicional de periculosidade. A escolaridade exigida é o nível médio completo e necessário ter formação de vigilante.

Para professor docente, com formação em Magistério de nível médio, são 110 vagas para as escolas urbanas e 14 vagas para as escolas rurais, com remuneração base de R$ 1.278,87. Também são 15 vagas de professores para suporte pedagógico, com nível superior e remuneração inicial de R$ 1.536,88.

Há ainda uma vaga para nutricionista escolar, com salário de R$ 4.518,37 e uma vaga para intérprete Libras, com remuneração de R$ 2.094,75.

As inscrições começarão no dia 30 de setembro, a próxima segunda-feira, e encerram no dia 11 de outubro, no auditório da Secretaria Municipal do Bem Estar Social (antigo Forum), na rua José Nicolau Abagge, ao lado do Ginásio de Esportes José Richa, bairro Cohapar, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h. Não será cobrada taxa de inscrição