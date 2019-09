Alerta de ventos no litoral entre Laguna e Guaratuba

A Marinha alerta para ventos de até 61 km/h (33 nós), nas proximidades do litoral entre Laguna (SC) e Guaratuba (PR) da manhã até a noite de sexta-feira (27).

Os ventos, provocados pela passagem de uma nova frente fria, terão direção de Noroeste a Sudoeste rondando para Sudoeste a Sudeste.

O Centro de Hidrografia da Marinha também alerta para ventos de 33 nós ao norte de Ubatuba (SP) ao sul de Arraial do Cabo (RJ), até a tarde de quinta-feira (26) e de 40 nós ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e ao sul do Cabo de São Tomé (RJ), da noite de quinta à noite de sexta.

Também poderão ocorrer ondas em alto-mar com altura entre 3 e 4 metros nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna (SC), entre a manhã de sexta e a manhã de sábado (28).

A Marinha também prevê que, devido ao transporte de ar quente sobre temperaturas da superfície do mar relativamente mais frias, há condições favoráveis à ocorrência de nevoeiros esparsos nas proximidades do litoral do estado do Rio Grande do Sul, ao sul de Tramandaí, entre a madrugada e a noite de quinta-feira.