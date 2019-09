Curso de Caieiras atrai moradores de vários bairros

Um curso promovido por iniciativa dos moradores de Caieiras vai formar pessoas de outros seis bairros e de uma localidade rural de Guaratuba.

O curso de Condutor de Turismo de Base Comunitária é dado gratuitamente pela professora Beatriz Cabral, do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, e foi organizado pela Associação de Moradores e Amigos de Caieiras (Amac). “No dia de apresentação da proposta de cursos (em 1º de setembro), que era para ser um evento interno da comunidade, comparecerem mais de 80 pessoas de toda nossa cidade”, conta o presidente da associação, Fabiano Cecilio da Silva.

“Após explanação de que haveria o preenchimento inicial das vagas para moradores de Caieiras, as demais vagas foram preenchidas por moradores de Cabaraquara, Prainha, Centro, Piçarras, Coroados e Brejatuba e (da localidade de) Parati”, diz Fabiano, que comemora: “A integração com as demais comunidades veio a ser um grande diferencial até mesmo para criação de uma rede de turismo de base comunitária que estará em pleno funcionamento no próximo verão e durante todo ano de 2020”, afirma.

No curso de condutor de turismo de base comunitária, que ainda está em andamento, a professora Beatriz Cabral vem abordando questões técnicas e práticas deverão permitir às comunidades receberem os turistas realizar passeios a baia de Guaratuba e adjacências.

Outro curso organizado pela Amac já foi concluído no domingo, dia 23: Marinheiro Auxiliar de Convés, realizado em parceria com a Capitania dos Portos do Paraná para capacitar a comunidade para a condução de embarcações.

Um terceiro curso ocorrerá no final de outubro voltado a formação de Guias de Pesca Amadora E Atendimento ao Turista, tendo como parceiros as entidades náuticas e a Faculdade Isepe. O objetivo é atender à crescente demanda por guias para pesca esportiva e amadora, passeios orientados, birdwatching, trilhas e ecoturismo.