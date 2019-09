Prefeitura e agricultores apresentam projetos para agricultura de Guaratuba

Duas associações de agricultores de Guaratuba, com apoio da Prefeitura, inscreveram projetos no Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar.

Eles buscam a obtenção de recursos de aproximadamente R$ 1 milhão em duas ações importantes para o desenvolvimento da agricultura local.

Um dos projetos busca ampliar o controle biológico e o monitoramento da sigatoka-negra, uma das mais prejudiciais doenças da bananeira. Guaratuba é o principal produtor de banana no Estado do Paraná. O outro projeto é voltado à inclusão social para viabilizar o processamento de alimentos como aporte à geração de renda e sustentabilidade da agricultura familiar na comunidade do Cubatão.

Os projetos foram feitos em uma parceria entre a Associação Pró Agricultura Sustentável de Guaratuba (Apasg), a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Localidade do Cubatão (Appruc) e as secretarias municipais das Demandas Rurais e da Pesca e da Agricultura.

O edital de Chamamento Público da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) nº 001/2019 foi lançado no final de agosto para selecionar Projetos de Negócios com o objetivo de melhorar a competitividade e acesso a mercados das pequenas organizações de produtores, garantindo a melhoria de renda e o uso de boas práticas ambientais e sociais.

O programa concede apoio financeiro. O valor total dos recursos do edital é de R$30 milhões, e cada projeto pode receber até R$420 mil.