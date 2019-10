Lobo-marinho e albatroz são soltos depois de reabilitação

Dois animais resgatados nas praias que estavam em reabilitação foram soltos na manhã desta quarta-feira (2) em Pontal do Paraná.

Um deles é um lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis), que ficou 45 dias em tratamento no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha (CReD), do Centro de Estudos do Mar, da Universidade Federal do Paraná (CEM-UFPR). O animal foi encontrado no mês de agosto em Pontal. Foi solto pr´xomo à Ilh dos Currais depois de ser identificado com um microchip que vai permitir os pesquisadores eguirem seu percurso.

O segundo animal foi um albatroz-de-bico-amarelo-do-Atlântico (Thalassarche chlororhynchos), espécie considerada em perigo de extinção (EN) e incluído na lista vermelha de espécies ameaçadas internacional (IUCN). Esta ave também recebeu um identificador individual, mas neste caso foi uma anilha metálica na pata.