Prefeitura de Guaratuba se prepara para certificar qualidade da banana

O 77º Curso de Certificação Fitossanitária de Origem e Consolidada – CFO, uma iniciativa da Secretaria Municipal da Pesca e Agricultura, reuniu mais de 20 engenheiros agrônomos de diversas cidades do Paraná e de Santa Catarina.

O próximo passo é a emissão pela Prefeitura de Guaratuba do CFO para os produtores de banana do município. O certificado garante a qualidade para o consumidor e melhora as condições de comercialização da banana.

O prefeito Roberto Justus foi prestigiar o evento, que aconteceu durante dois dias neste final de setembro, no auditório da Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social, na rua José Nicolau Abagge.

O curso foi realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) em uma parceria com o Município articulada pela Secretaria da Pesca e Agricultura. Também teve apoio de diversas instituições: Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Secretaria da Administração e da Previdência – Escola de Gestão do Paraná.