Nova fase dos Jogos de Aventura e Natureza terá abertura em Guaratuba

Guaratuba vai sediar a abertura da quarta etapa dos Jogos de Aventura e Natureza que voltam ao Litoral neste mês de outubro. O evento será no dia 19, um sábado, no Centro de Eventos, a partir das 15h.

O público poderá experimentar o balonismo em voo cativo com poucos metros de altura e fazer escaladas simulações de voo livre. Também haverá um show da Banda que Voa, a sensação em todas etapas.

As provas começam no mesmo dia, com destaque para o surf. No sábado e no domingo, serão disputadas provas em 10 categorias na Praia dos Paraguaios, com resultados válidos para o Circuito Paranaense (1.000 pontos). Durante os dois dias, haverá gincana ecológica com coleta de lixo na praia e outras atividades. A organização é da Associação de Surf de Guaratuba, que além do esporte, há anos tem promovido a limpeza e a proteção da área de restinga na praia.

A partir de segunda-feira acontecem as clínicas esportivas com a comunidade: stand up e canoa havaiana.

A última competição dos Jogos em Guaratuba é a corrida de rua, no dia 27 de outubro, um domingo. A largada será às 8h na Praia Central. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela Internet. É gratuita para os 300 primeiros inscritos. Clique aqui para mais informações e para a inscrição (https://bit.ly/2VqGTBx)