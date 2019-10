Projeto de resgate de animais da praia contrata tratador

O LEC (Laboratório de Ecologia e Conservação) da UFPR contrata tratador de animais para o centro de reabilitação da fauna marinha do Projeto de Monitoramento das Praias, em Pontal do Paraná.

É necessário ter completado o ensino médio. O trabalho consiste em alimentar os animais conforme orientação do médico veterinário, acompanhar a recuperação dos animais que estão em reabilitação, auxiliar o veterinário na contenção dos animais durante os tratamentos e fazer a limpeza do local.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail pmp.parana@gmail.com até o dia 13. Os candidatos pré-selecionados serão notificados por e-mail no dia 15 e farão entrevistas, no dia 16, na sede do LEC, que fica no Centro de Estudos do Mar da UFPR, no balneário de Pontal do Sul.