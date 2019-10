Corpo é encontrado na praia em Guaratuba

Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), na areia Praia Central de Guaratuba.

Por volta das 8h, policiais militares ainda faziam a guarda a espera da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que vem de Paranaguá.

Na tarde de domingo, um rapaz de Guarapuava, Bruno Fiuza Stori, de 21 anos, desapareceu na Praia da Canoas, a cerca de 500 metros do local onde o corpo apareceu.

O Corpo de Bombeiros fez buscas com uma rede na parte rasa e com um bote inflável no mar.