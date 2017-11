Registro de Imóveis de Pontal do Paraná – Edital 2º dia

Publicação Legal

JORGE SUSUMU SEINO, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, torna público pelo presente edital, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que JOSÉ CARLOS ANTONIETE, CI/RG 29.994.913-8-SP, inscrito no CPF 279.886.658-80, e sua esposa VALQUIRIA REGINA ANTONIETE, CI/RG 10.543.011-6-SESP/PR, inscrita no CPF 226.182.838-13; OSCAR COSTA FARIAS, CI/RG 1.199.348-PR, inscrito no CPF 525.143.589-49 e sua esposa JANES DE MARIA BRANCALHÃO FARIAS; prenotaram neste Serviço Registral, o projeto da parcelamento de solo urbano na modalidade de DESMEMBRAMENTO e demais documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei 6.766/79, (Leia mais…)