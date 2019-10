Homem é morto a facada em latrocínio no bairro Mirim

Um homem identificado como Clésio Maximiano Torres foi morto a facadas nesta segunda-feira (14), na avenida Guaratuba, no bairro Mirim.

Segundo a Polícia Militar, ele foi vítima de um latrocínio: o assassino teria roubado seu carro, um Fiesta Sedan, cor preta, placas EDQ 9563.

A PM foi avisada por duas jovens que moram na casa onde aconteceu o crime. De acordo com o relato que fizeram à PM, elas conheceram Torres na noite anterior e o convidaram para a casa onde passaram a noite conversando e ouvindo música.

Segundo o relato, de madrugada, um jovem identificado apenas como Vitor, que também seria morador da casa, saiu do quarto, matou o visitante e fugiu com o carro dele.

Até este momento, o veículo e o autor do crime não foram localizados. Policiais se encontram no local aguardando do Instituto Médico Legal.