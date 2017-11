Câmeras de Guaratuba seguem ladrões e roubo termina com um baleado

Dois homens foram presos e um baleado depois de roubarem um carro VW Gol, na madrugada deste sábado (18), na Praia dos Paraguaios, em Guaratuba. A vítima do assalto é morador de Garuva (SC).

Segundo o Jornal de Guaratuba, os três homens se dirigiram ao bairro de Coroados, na saída de Guaratuba, mas resolveram retornar em direção ao Centro.

Durante a fuga, eles foram monitorados pelas câmeras da Secretaria Municipal de Segurança, que passava a localização deles à Polícia Militar.

No meio do caminho, no cruzamento das ruas Treze de Maio e Antônio Alves Correia, no bairro Brejatuba, próximo ao local do roubo, os ladrões foram cercados e, segundo a PM, um deles teria atirado nos policiais. Um policial atirou e teria acertado um tiro na cabeça de um dos rapazes, justamente o mais jovem, de 16 anos.

O homem baleado foi encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Os outros dois levados à Delegacia da Polícia Civil. Os três assaltantes seriam moradores de Guaratuba.

De acordo com a PM, eles portavam um revólver e duas imitações de pistolas (simulacros).

No final da tarde, o Jornal de Guaratuba obteve com a Polícia os nomes dos suspeitos e repassou ao Correio do Litoral. Presos: Felipe Ademilson Machaleski, 21 anos, e Gabriel Fernandes Tizzoni, 18 anos. O menor W.A.M., de 16 anos, foi baleado.

