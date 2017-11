Prefeitura de Guaratuba anuncia novo mutirão. Agora vai?

A Prefeitura de Guaratuba anunciou, nesta sexta-feira (17), que está realizando um novo mutirão de limpeza e manutenção pela cidade.

No início do ano, foi lançado o projeto “Bairro a Bairro”, que praticamente não passou do primeiro, o Coroados.

De acordo com o site oficial, desta vez participam as secretarias de Obras, do Meio Ambiente e Urbanismo. “A cidade foi dividida em 27 setores e as secretarias irão atuar de forma conjunta, conforme o calendário que está sendo organizado de solicitações e definições de prioridades”.

Entre os serviços anunciados estão roçada, coleta de entulhos, manutenção de calçadas, limpeza da orla, varrição, conserto de rampas, adequação de banheiros, troca de manilhas e pinturas.

Mutirão de notificações

A Prefeitura aproveita para lembrar que “a limpeza, roçada e manutenção das calçadas, passeio, rampas e lixeiras, assim como, limpeza, roçada e retirada de entulhos de terrenos baldios, são de responsabilidade de moradores e proprietários”.

E alerta:

“Por Lei (1.173/2005) a Prefeitura pode e deve notificar e multar quem depositar entulhos de qualquer espécie nas calçadas e passeios ou não promover a limpeza e roçadas dos terrenos baldios particulares.”

“Após a passagem do mutirão de limpeza e manutenção pelos setores, haverá um mutirão de notificações e multas daqueles imóveis que estiverem irregulares”.

Área rural – Dentre as ações da semana, na área rural foi realizado patrolamento em algumas estradas da comunidade do Cubatão. O secretário de Obras, Mário Edson Fischer, percorreu todas as estradas da região fazendo levantamento de necessidades da área rural. Também esteve nesta sexta-feira (17), acompanhado do secretário do Meio Ambiente, Vicente Variani, no Salto do Parati para planejar a reforma da ponte pênsil.

Comente esta notícia